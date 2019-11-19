تغلب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية، التي جمعتهما على أرضية ملعب محمد بن زايد، في أبوظبي في الإمارات.
وافتتح راقصو “الصامبا” حصة التسجيل بعد مرور تسع دقائق على ضربة البداية بواسطة اللاعب “لوكاس كويلهو”، ثم ضاعف زميله “روبرتو فيرمينو” الكفة بهدف ثان، في حدود الدقيقة 36، منهيا الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدفين دون مقابل.
وعاد منتخب “السيليساو” في الجولة الثانية من اللقاء، وتحديدا عند الدقيقة 60 ليرفع الحصة إلى ثلاثة أهداف عن طريق “دانيلو لويس دا سيلفا”، لتعلن صافرة الحكم محمد علي الجنيبي عن نهاية المباراة، بتفوق البرازيل بثلاثية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة ودية.. البرازيل يدك شباك كوريا الجنوبية بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.