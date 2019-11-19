مباراة ودية.. البرازيل يدك شباك كوريا الجنوبية بثلاثية

تغلب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية، التي جمعتهما على أرضية ملعب محمد بن زايد، في أبوظبي في الإمارات.

وافتتح راقصو “الصامبا” حصة التسجيل بعد مرور تسع دقائق على ضربة البداية بواسطة اللاعب “لوكاس كويلهو”، ثم ضاعف زميله “روبرتو فيرمينو” الكفة بهدف ثان، في حدود الدقيقة 36، منهيا الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بهدفين دون مقابل.

وعاد منتخب “السيليساو” في الجولة الثانية من اللقاء، وتحديدا عند الدقيقة 60 ليرفع الحصة إلى ثلاثة أهداف عن طريق “دانيلو لويس دا سيلفا”، لتعلن صافرة الحكم محمد علي الجنيبي عن نهاية المباراة، بتفوق البرازيل بثلاثية نظيفة.