“وليد” بطل “سامحيني” يحل في المغرب

يحل الممثل التركي مراد داناجي الشهير باسم “وليد “عن دوره في مسلسل “سامحيني”، في المغرب، للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للسينما والهجرة، المرتقب إقامته بين 9 و14 دجنبر المقبل، في مدينة أكادير.

واختار المهرجان في دورته المقبلة أن يخصص لحظة اعتراف، وتكريم للفنانة أسماء الخمليشي، والممثل المغربي الفرنسي كريم السعيدي، وسيعرف حضور نجوم كبار كأعضاء لجنة التحكيم.

ومن بين الحاضرين في لجان التحكيم، الشيخ عمر سيسوكو، وزير الثقافة السابق في جمهورية مالي، والمخرج الفرنسي “مانييل سانشيز”، والمخرجة الإيطالية “أناماريا كالون”، والمخرج، والمنتج، والسيناريست المغربي، عبد السلام القلعي، والممثلة المغربية السعدية لديب، والمخرج، والسيناريست الهولندي من أصل جزائري، كريم تريديا، والمخرج، والسيناريست المغربي، محمد الخميس، والكاتبة والممثلة اللبنانية دارين الجندي.

وتواصل التظاهرات الفنية في المغرب، استضافة أسماء تركية، وذلك نتيجة نجاح أعمالها بشكل كبير عند عرضها مترجمة على قنوات مغربية، في مقدمتها المسلسل الشهير “سامحيني”، الذي زار عدد من نجومه المغرب في مناسبات عديدة.