شكرا لقرائتكم خبر عن بالإسم.. مقتل قائد لواء لميليشيات الحوثي و3 من مرافقيه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 قتل قيادي عسكري بارز في ميليشيا الحوثي، وثلاثة من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، في مديرية باقم شمال صعدة.

Advertisements ووفقاً لموقع قناة "العربية"، نقلاً عن مصدر ميداني قوله إن "الجيش الوطني أحبط هجوماً لميليشيات الحوثي في مديرية باقم". وأضاف أن قائد اللواء الثاني حرس حدود المعين من قبل ميليشيا الحوثي محمد مقبل القيسي، المكنى بـ"أبو همدان" لقي مصرعه وثلاثة من مرافقيه في خلال العملية.

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