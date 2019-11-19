شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الرئاسة تعلن موعد صلاة الجنازة على "سلطان بن زايد" والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 سلطان بن زايد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

Advertisements وسيكون استقبال التعازي في قصر المشرف بأبوظبي يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب. أما استقبال التعازي يومي الخميس والجمعة فسيكون على فترتين: الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى صلاة الظهر. المسائية: من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

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