شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعين صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا للوزراء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 مساءً, 19 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات أصدر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمرًا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم ” تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يعين صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.