مصدر لـ"العين الإخبارية": واشنطن تبحث تزويد الإيرانيين بالإنترنت

قال مصدر مطلع بالكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، إن واشنطن تدرس توفير خدمة مجانية من الإنترنت للشعب الإيراني عبر الأقمار الصناعية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن هذه الخطوة تأتي دعما مباشرا للثورة الإيرانية ضد النظام القمعي في طهران.

وأضاف أن الخطوة ستعطي فرصة للعالم الخارجي للاطلاع على ما يجري في الداخل الإيراني، خاصة مع قطع خدمة الإنترنت من قبل النظام الذي يقمع شعبه في احتجاجه السلمي.

وأشار المصدر إلى أن العالم الخارجي من حقة أن يعرف ما يحدث في الداخل الإيراني حتى يتخذ الخطوات المناسبة لمساندة الشعب المقموع منذ سنوات.

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وفي وقت سابق ناشدت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة) الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قمع المحتجين من قبل قوات النظام الإيراني.

وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.





وأعلنت منظمة العفو الدولية مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران نتيجة الرفض الشعبي لزيادة أسعار الوقود.

وكانت وسائل إعلام حكومية إيرانية قالت، الأحد الماضي، إن مجلس الأمن القومي الإيراني أمر بقطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، في حين ألقى برلمانيون باللوم على الرئيس الإيراني حسن روحاني إزاء مسؤولية توتر الأوضاع داخل إيران.

دخلت الاحتجاجات في إيران يومها الخامس وسط سقوط قتلى جدد برصاص قوات الأمن، فيما أضرم شبان النار في العديد من المصارف الحكومية في مدينة شيراز التي تعد المعقل الرئيس للمظاهرات.