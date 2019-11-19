السنيورة: الحريري الأقدر على رئاسة الحكومة اللبنانية

طالب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، الثلاثاء، جميع اللبنانيين بإدراك مدى حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الأقدر على تولي المسؤولية الآن هو رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

وأكد السنيورة أن تسخير النظام اللبناني مقدرات الشعب لمصالح السياسيين هو ما أدى إلى وصول الاقتصاد إلى هذه المرحلة الصعبة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق إن 19 يوما مرت ولم يقم رئيس الجمهورية باستشارة المجلس النيابي مما يخالف الدستور.

وشدد السنيورة على أهمية إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، مضيفا أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من الإهدار.

وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب اللبناني في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب، بعد إغلاق المحتجين الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان.

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وللأسبوع الثاني على التوالي لم تُعقد جلسة البرلمان، لعدم تأمين نصاب الجلسة المطلوب بالنصف زائد واحد، من أصل 128 نائبا، وذلك لمقاطعة عدد كبير من الكتل النيابية، وعدم قدرة من كان ينوي الحضور من الوصول، نتيجة محاصرة المحتجين كل الطرق المؤدية للمجلس النيابي.

ومنذ ليل أمس الإثنين، تحول محيط البرلمان إلى منطقة أمنية بعد وصول تعزيزات غير مسبوقة ومئات العناصر من الشرطة.

وفيما أطلقوا عليه "ثلاثاء الغضب"، قرر المتظاهرون استباق وصول النواب وقضوا ليلتهم في الخيم وسط بيروت، على وقع الشائعات التي أشارت إلى أن النواب باتوا ليلتهم في الفنادق القريبة، وهو ما تم نفيه فيما بعد.

وكانت الدعوات لإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت، بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع النواب من الوصول وعدم إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها قانون العفو العام الذي انقسم حوله اللبنانيون، إضافة إلى أنه خلال فترة حكومة تصريف الأعمال يقتصر عمل البرلمان على القضايا الطارئة.

وأكد المتظاهرون أن الأولوية اليوم هي استكمال تحقيق أهداف الثورة، والخطوة التالية هي تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية.