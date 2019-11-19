شؤون الرئاسة تعلن موعد صلاة الجنازة على "سلطان بن زايد"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي.

Advertisements وسيكون استقبال التعازي في قصر المشرف بأبوظبي يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب. أما استقبال التعازي يومي الخميس والجمعة فسيكون على فترتين: الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى صلاة الظهر. المسائية: من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

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