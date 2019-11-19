شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وسائل إعلام أمريكية، صدور بيان عاجل أعلنت عنه البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" عبرت مضيق هرمز الحيوى فى الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حسبما ورد فى البيان الرسمى.



وقالت البحرية الأمريكية فى بيانها، إن حاملة الطائرات مرت عبر مضيق هرمز فى الخليج العربى، وهو الخليج الذى يشهد مرور نحو خمس إنتاج العالم من النفط.

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