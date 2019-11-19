شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يهدد الصين برسوم جمركية «أكبر» اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين اليوم (الثلاثاء) بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري معها.

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وقال للصحافيين في البيت الأبيض «إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأزيد التعريفات».

وصدرت آخر تعليقات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب مؤشرات التقدم في محاولة الدولتين العظميين الاقتصاديين التوصل إلى اتفاق جزئي يسمى «المرحلة الأولى».

ويقول مشككون إن الاتفاق الجزئي يبقى وقفاً على قرار ترمب التراجع عن التعريفات الحالية، لكن تصريحاته الأخيرة حول زيادة الرسوم تثير شكوكاً حيال ذلك.