شكرا لقرائتكم خبر عن قلق دولي حيال قتلى التظاهرات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (جنيف)

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء عن «القلق» إزاء تقارير تفيد عن مقتل العشرات خلال تظاهرات تشهدها إيران، في وقت قالت طهران إنها ستعيد تفعيل شبكة الإنترنت عند عودة الهدوء للبلاد.

وافادت منظمة العفو الدولية أن تقارير موثوقة تشير إلى أنه «وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة».

واضافت بأن «حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر».