أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أبشع السلوكيات السياسية عندما يقول مسؤول "انتو ما بتعرفو شو جايي على البلد بالأشهر القادمة" وهو مسؤول يتخاذل يتردد يتفرج يتأمر يلعب يتسلى يخدع يغش يسرق يفسد وينتظر أوامر لتلبية مطالب الخارج ضد أبناء البلد و استقرار الوطن..و كأننا لا نعرفكم و كأننا لا ندرك حجم تعاملكم ضد اللبنانيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسود: هو مسؤول يتخاذل يتردد يتفرج يتأمر يلعب يتسلى يخدع يغش يسرق يفسد وينتظر أوامر لتلبية مطالب الخارج ضد أبناء البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.