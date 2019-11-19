الحسيني: السلطة غير شرعية لان قانون الانتخابات فصل على قياس صهر رئيس الجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب السابق ​حسين الحسيني​ أن "الحكم القائم الآن خارج الشرعية، هناك خمسة أشخاص أو ستة مرتبطين بعلاقات خارجية يخلقون حالة اغتصاب للسلطة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحسيني أنه "اذا تعطل مجلس الوزراء لا يجب أن نعطل مجلس النواب، دستوريا يجب ان نعمل"، مشيراً الى ان "السلطة غير شرعية لان قانون الانتخابات الذي اخترعوه، تم تفصيله على قياس صهر رئيس الجمهورية"، متسائلاً "اذا هؤلاء يمثلون الشعب لماذا ينتفض الشعب؟".

وشدد على انه "يجب دعم الحراك لاعادة تكوين السلطة الشرعية، وهناك قانون انتخاب أنجزه فؤاد بطرس شوهوه".

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