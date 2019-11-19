لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث تلفزيوني إلى ان "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ اكد اللجان المشتركة ستجتمع 3 مرات في الاسبوع واللجان النيابية ستواكب والاهم هي لجنة المال والموازنة التي عندها الاستعداد لدراسة الموازنة بشكل مفصل لانه الموضوع الاساسي في هذه الدولة والاشارة الاكبر للمواطنين والخارج بأن البلد ذاهب باتجاه تسريع وتنشيط عمله"، معتبراً أن "الحراك لديه مساهمة كبيرة بالاجواء التي خلفت من أجل حث الجميع على العمل الجاد للقيام بواجباته".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسى: الحراك لديه مساهمة كبيرة بالاجواء التي خلفت من أجل حث الجميع على العمل الجاد للقيام بواجباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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