عبد المنعم يوسف: نتائج التحقيقات أكّدت براءتي بكل ما ألصق بي ونسب الي

أكّد مدير عام هيئة أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف، في تصريح تلفزيوني، أن "نتائج كل التحقيقات التي أجريت معي والدعاوى التي قدّمت ضدّي أكّدت براءتي بكل ما ألصق بي ونسب الي"، مشددًا على "أنني كنت مثل الحراك الشعبي اليوم وكنت من هؤلاء الموظفين العامين الذي حاولوا محاربة الفساد في مؤسستهم".

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