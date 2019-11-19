طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الأربعاء: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.
الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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