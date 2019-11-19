طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأربعاء: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل.

الجمعة: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.