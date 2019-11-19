ميشال ضاهر: هل وصلت الأمور الى نقطة اللاعودة؟

أعرب النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن امله بـ"ان لا تنجر البلاد الى موجة من الفلتان الأمني المبرمج نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي وتصفية الحسابات الدولية على الساحة اللبنانية، فانسداد أفق الحل قد يجر البلاد الى حرب قذرة نكون نحن وقودها"، متسائلا "هل وصلت الأمور الى نقطة اللاعودة؟ على أمل ان نتمكن من وقف الانزلاق الى قعر الهاوية".

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