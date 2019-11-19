محمد نصر الله: المحتجون بالشوارع هم حراك ونأمل أن يتحولوا الى ثورة

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصر الله أن "ما يعيشه لبنان يجب الاعتراف بأن هناك أزمة انعكست بهذه الصورة".

ولفت نصر الله الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقى على عقد الجلسة النيابية لأنه يقوم بواجبه لا اكثر ولا أقل"، مشيراً الى "أننا أعلنا ونعلن أننا متضامنون مع مطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية ولا مانع لدينا ان يكون هناك انتخابات نيابية مبكرة".

وأكد "اننا نستقيل عندما ندرك ان أكثرية الشعب اللبناني تريد ذلك"، لافتاً الى أن "المتظاهرون بالشارع ناس محترمون ولكنهم ليسوا أكثرية"، مشيراً الى "أنهم الآن حراك ونأمل ان يتحولوا الى ثورة".

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