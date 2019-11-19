السنيورة: المحتجون ضاقوا ذرعا من النخبة السياسية التي تسخر مقدرات الدولة لأحزابها

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ أن "ما يحدث الآن هو تعدٍ على سلطات المجلس النيابي"، مشيراً إلى "إنني أتمنى من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يبدأ بالاستشارات النيابية"، لافتاً إلى أن "المحتجين ضاقوا ذرعا من النخبة السياسية التي تسخر مقدرات الدولة لأحزابها".

وفي حديث لقناة "سكاي نيوز"، لفت السنيورة إلى أن "تسخير مقدرات الدولة لصالح الأحزاب السياسية أمر خاطئ يجب أن يتوقف"، مؤكداً أنه "على جميع الجهات في لبنان تقدير حساسية المرحلة الحالية" ورأى أنه "على رئيس الحكومة المكلف أن ينظر أولا في مطالب المتظاهرين ويقدم لهم خطوات لطمأنتهم".