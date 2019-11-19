خليل: نمر بظرف مالي دقيق وحساس جدا ويستوجب تشكيل حكومة جديدة

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه "يجب على العالم ان تتنقل حيث تريد ونرفض قطع الطرقات".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح خليل "أننا نمر بظرف مالي دقيق وحساس جدا، وصار يستوجب تشكيل حكومة جديدة"، مشيراً الى "اننا لا أعتقد ان أحدا بالدنيا يستطيع ان يدير هذه الازمة بغياب الحكومة".

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