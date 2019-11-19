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ترامب يصف التحقيقات في قضية عزله بأنها عار على البلاد

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وصف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التحقيقات في قضية عزله التي يجريها مجلس النواب، بأنها "عار" على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "تابع بعض المقاطع من جلسات الاستماع الجارية في مجلس النواب"، مضيفا أن "ما يحدث هو عار، وهذا أمر محرج لبلادنا".

وأكد أنه أن "على المواطنين الأميركيين أن يستخلصوا استنتاجاتهم بأنفسهم بشأن جلسات الاستماع في قضيته".

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