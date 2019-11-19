رئيس وزراء اليونان: البلاد تغلبت على الأزمة وستصبح دولة أخرى بغضون عامين

أكّد رئيس الوزراء ​اليونان​ي، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أنّ "اليونان تغلّبت على الأزمة، وستصبح دولة أخرى في غضون عامين".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "صورة البلد قد تغيّرت بالفعل خلال الشهر الأول من تولّي الحكومة الجديدة"، موضحًا أنّ "عند المشي في شوارع ​أثينا​، ستلاحظ حدوث تغيير. المواطنون أكثر تفاؤلًا، وهم يدركون أنّ البلد يسير في الاتجاه الصحيح. نحن مثال نادر لحكومة حقّقت أكثر ممّا وَعدت به في الأشهر الأربعة الأولى".

وركّز ميتسوتاكيس على أنّ "جوًّا من التفاؤل ينعكس في صورة البلاد بالأسواق الدوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "العائد على سندات ​الحكومة اليونانية​ منذ عشر سنوات يشكّل في الوقت الحاضر 1.4 بالمئة. قبل ثمانية أشهر، كانت عند مستوى 3.8 بالمئة". وبيّن أنّه "يمكننا إعادة تمويل سندات الخزانة للحكومة اليونانية بأسعار فائدة سلبيّة، وسيعود المستثمرون".

وشدّد على "أنّنا تركنا الأزمة وراءنا، واليونان لم تعد تطلب. هذا البلد يشارك على قدم المساواة في مناقشة القضايا الأوروبيّة والعالميّة الرئيسيّة".