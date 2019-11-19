رحب البيت الأبيض بـ"قيام حركة "طالبان" بإطلاق سراح رهينتين غربيين في إطار صفقة مع الحكومة الأفغانية"، مؤكداً "تسليم الأميركي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس للولايات المتحدة، مضيفا أنهما يتلقيان حاليا العلاج الطبي وغير ذلك من المساعدة من السلطات الأميركية".
وشكر الشكر للحكومة الأفغانية على جهودها، مضيفا أن "الرئيس أشرف غني اتخذ العديد من الخطوات الجريئة من أجل قضية السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يرحب بإطلاق "طالبان" سراح رهينتين غربيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.