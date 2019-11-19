البيت الأبيض يرحب بإطلاق "طالبان" سراح رهينتين غربيين

رحب ​البيت الأبيض​ بـ"قيام حركة "طالبان" بإطلاق سراح رهينتين غربيين في إطار صفقة مع الحكومة الأفغانية"، مؤكداً "تسليم الأميركي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس للولايات المتحدة، مضيفا أنهما يتلقيان حاليا العلاج الطبي وغير ذلك من المساعدة من السلطات الأميركية".

وشكر الشكر للحكومة الأفغانية على جهودها، مضيفا أن "الرئيس أشرف غني اتخذ العديد من الخطوات الجريئة من أجل قضية السلام".