قائدا الجيشين الإيراني والباكستاني بحثا بتوسيع التعاون الثنائي

أكّد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، خلال لقائه في مقر هيئة أركان الجيش الإيراني، قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، حيث بحثا بسبل توسيع التعاون الثنائي، أنّ "باكستان بلد كبير يتمتّع بحضارة عريقة"، لافتًا إلى أنّ "إيران وباكستان دولتان متجاورتان لهما انتماءات دينيّة وتتعاونان في مجالات مختلفة منذ فترة طويلة".
وركّز على أنّ "الجيش الإيراني والجيش الباكستاني يتعاونان بشكل مكثّف في التبادلات التعليميّة وإيفاد الطلاب، ونأمل أن يتوسّع هذا التعاون يوما بعد يوم".
بدوره، أعلن جاويد باجوه أنّ "باكستان على استعداد لتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة"، موضحًا أنّ "البلدين لديهما تهديدات ومصالح مشتركة تتطلّب تعاونًا وثيقًا في هذا الصدد".
وعُقد الاجتماع الثنائي في إطار توسيع وتعزيز التعاون العسكري والتآزر والتعاون في تأمين الحدود وتبادل التدريب العسكري.
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