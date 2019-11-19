استخبارات الجيش الأميركي: ما زال "داعش" قادرا على شن هجمات ضد الغرب

أفادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، نقلًا عن جزء تم رفع صفة السرية عنه من تقرير دوري أعدته إدارة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأميركية، بأن تنظيم "داعش" سيحاول على الأرجح إعادة إنشاء شبكته العالمية".

وأشار التقرير إلى أن "التنظيم سيستطيع خوض هجمات في أراضي الدول الغربية في حال وقف العمليات العسكرية المكثفة ضده".

وبحسب الاستخبارات العسكرية الأميركية، فقد انتهز "داعش" إطلاق تركيا، مطلع تشين الأول الماضي، حملة "نبع السلام" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، وتقليص قوام القوات الأميركية هناك، لتعزيز مواقعه وإمكانياته في التخطيط لشن هجمات في الخارج.

يذكر أن ما بين 500 و600 عسكري أميركي لا يزالون في سوريا، بحسب معطيات البنتاغون الرسمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن سحب قوات أميركية من هذا البلد على خلفية بدء العملية التركية. وأعلنت الولايات المتحدة عن أن هذه القوات تتمركز في مناطق حقول نفطية شرق سوريا لمساعدة الأكراد على تأمينها.

