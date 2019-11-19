شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .."إكسترا نيوز " تبث وثائق لتنظيم داعش تكشف استخدامه تركيا كمعبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على تفاصيل جديدة حول العلاقة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وداعش، مشيرة إلى أن هناك مراسلات بين تنظيم داعش الإرهابي وعناصره في تركيا، تتضمن تكليفا لأعضائه بشن هجمات في أوروبا باستخدام تركيا كمعبر، موضحة أن الوثائق التي تم العثور عليها عقب مقتل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، الشهر الماضي في إدلب شمال سوريا، كشفت عن إصدار التنظيم تعليماته إلى عناصره المغادرين إلى أوروبا بالعبور عبر تركيا.

وذكرت القناة فى تقريرها، أن الوثيقة تم تحريرها تحت اسم "إدارة المهجرين في ولاية الخير"، تتضمن تعليمات بتهريب الأمنيين -يعملون في مجال جمع المعلومات وتوثيق المرافق والأماكن وتحديد الاحداثيات، والتخطيط للعمليات التي يقوم بها المرتزقة-.

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وأشارت القناة ،إلى أنه جاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ الـ 18 من صفر عام 1437 حسب التقويم الهجري، الموافق في الـ 30 من تشرين الثاني عام 2015 حسب البيان المذكور عن أبو بكر البغدادى ، يكلف حسين محمد العلي للسفر إلى تركيا ومن هناك يتكلف بإرساله الأخ الأمني المتواجد في تركيا وتحديد وجهة سفره إلى ألمانيا للعمل على بيان البغدادى، أما الوثيقة الثانية والمؤرخة بتاريخ الـ 21 من صف عام 1437 حسب التقويم الهجري، المواقف في الـ 3 من كانون الأول عام 2015 حسب التقويم الميلادي، فهي بذات المضمون ولكن باسم المرتزق علي حمود العيسى.