منتخب موريتانيا يفوز على إفريقيا الوسطى ويلتحق بـ”الأسود” في صدارة المجموعة

التحق المنتخب الموريتاني لكرة القدم، بالمنتخب المغربي في صدارة المجموعة الخامسة لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون، وذلك بعد أن حقق انتصارا ثمينا على إفريقيا الوسطى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم، بملعب “محمد الشيخ ولد بيديا”.

وسجل الهدف الأوللمنتخب “المرابطون”، اللاعب الحسن العيد، في الدقيقة 27 من عمر الجولة الأولى، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف على المنتخب المغربي المتصدر، بينما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل لورونتدي الترتيب، بدون أي نقطة.

وكان المنتخب الموريتاني، قد فرض التعادل بدون أهداف على المغرب، في المباراة الأولى التي جمعت بينهما، الجمعة الماضية بالرباط، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على بطاقة العبور للنهائيات.