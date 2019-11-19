التحق المنتخب الموريتاني لكرة القدم، بالمنتخب المغربي في صدارة المجموعة الخامسة لإقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون، وذلك بعد أن حقق انتصارا ثمينا على إفريقيا الوسطى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم، بملعب “محمد الشيخ ولد بيديا”.
وسجل الهدف الأوللمنتخب “المرابطون”، اللاعب الحسن العيد، في الدقيقة 27 من عمر الجولة الأولى، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 90.
بهذا الانتصار، رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف على المنتخب المغربي المتصدر، بينما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل لورونتدي الترتيب، بدون أي نقطة.
وكان المنتخب الموريتاني، قد فرض التعادل بدون أهداف على المغرب، في المباراة الأولى التي جمعت بينهما، الجمعة الماضية بالرباط، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على بطاقة العبور للنهائيات.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب موريتانيا يفوز على إفريقيا الوسطى ويلتحق بـ”الأسود” في صدارة المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.