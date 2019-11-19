بعد فشل دورات المجلس بسبب الفوضى.. الداخلية تتولى ميزانية مجلس الرباط

بعد إفشال المعارضة عدة اجتماعات لمجلس العاصمة، لم يتمكن المجلس الجماعي لمدينة الرباط من المصادقة علىميزانيته لسنة 2020، بعدما فشلت الدورة الاستثنائية التي دعا لها رئيس المجلس الجمعة الماضي، وهي آخر فرصةكانت أمام المجلس للمصادقة على الميزانية، لكن هذه المرة لم يكن السبب هو المعارضة، إنما قررت الأغلبية التي تسيرالمجلس عدم الحضور وبالتالي لم يتحقق النصاب وتأجلت الدورة من جديد، وانتهى الأجل القانوني للمصادقة علىميزانية 2020، ما يفتح الباب لتولي وزارة الداخلية وضع ميزانية المجلس. من الناحية القانونية، فإن آخر أجلللمجلس لاعتماد ميزانيته هي الفترة ما بين 15 و20 نونبر.. هذا إذا كانت هناك قراءة ثانية، أما في واقع الحال فإنالمجلس لم يتدارس ميزانيته أصلا. وأمام هذه الحالة فإن القانون المنظم للجماعات المحلية ينص على أنه في كلالحالات يقدم رئيس المجلس الجماعي ميزانية المجلس للوالي سواء تم اعتمادها أو لم يتم اعتمادها. وبما إن ميزانيةمجلس العاصمة سبق إعدادها ولم يتمكن المجلس من المصادقة عليها في الدورة، فإن وزارة الداخلية ستتوصلبالميزانية من رئيس المجلس وقد تقوم بتعديلها قبل وضعها.

وعن سبب تراجع الأغلبية من مجلس العاصمة عن حضور الدورة الاستثنائية، الجمعة الماضي، قال مصدر لـ“أخباراليوم“، إنه ظهرت بوادر وجود “نفس الممارسات السابقة” من خلال استقدام محتجين من المكفوفين يطالبون بمجانيةالنقل، ومن سكان حي الملاح بالمدينة العتيقة الذين لهم مشاكل مع شركة تقوم بإصلاحات في حيهم.

ويأتي هذا التطور في وقت يعرف مجلس العاصمة حالة استثنائية مقارنة مع مجالس أخرى، حيث تعرف دوراتالمجلس منذ تشكيله في 2015، حالة من الفوضى والعنف أحيانا، ووصف عمدة العاصمة في حوار مع “أخباراليوم“، ما يجري بأنه “بلطجة“، متهما منتخبين من حزبي الأصالة والمعارضة والتجمع الوطني للأحرار بإثارةالفوضى في اجتماعات المجلس. وعلمت “أخبار اليوم“، أن والي الرباط وجه رسائل استفسار في 14 نونبرالجاري لثلاثة منتخبين من مثيري الفوضى، اثنان من الأصالة والمعاصرة وواحد من التجمع الوطني للأحرار.