رسميا.. الدميعي مدربا لاتحاد طنجة لسنتين ونصف

أعلن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الإطار الوطني هشام الدميعي، للإشراف على تداريب الفريق الأزرق خلال الفترة القادمة.

ويتولى الدميعي تدريب الاتحاد بموجب عقد يمتد لسنتين ونصف، حيث سيساعده يوسف مريانة، بالإضافة لأحمد صالح، بينما سيشغل سعيد الحموني مهمة المعد البدني، في حين أنيطت مهمة مدرب الحراس لمحمد بيسطارة.

ويخلف المدرب السابق لمجموعة من الأندية الوطنية على غرار الكوكب المراكشي، وأولمبيك آسفي، الجزائري نبيل نغيز الذي تعاقد معه فارس البوغاز، الصيفي الماضي، قبل أن يتم الانفصال عنه، بسبب سوء النتائج، خاصة بعد الخروج من ربع نهائي كأس العرش أمام حسنية أگادير.

ويحتل اتحاد طنجة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب، برصيد نقطتين، جمعها الفريق من تعادلين، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين، ولم يفلح في تحقيق أي فوز، علما أنه منقوص من مباراتين.

وأحرز خط هجوم بطل المغرب في الموسم قبل الماضي، خمسة أهداف، وهو العدد ذاته الذي دخل مرمى الفريق.