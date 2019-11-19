حجز منتخب الكوت ديفوار لأقل من 23 سنة، اليوم الثلاثاء، بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه في نصف نهائي كأس إفريقيا المقامة بمصر، على نظيره الغاني، بركلات الترجيح(3_2)، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.
وأنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب يوسوف داو، بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.
ونجح الغانيون ست دقائق على بداية الفصل الثاني في تعديل الكفة، بواسطة اللاعب ياو يبواه، ثم عاد داو في الدقيقة 85 ليوقع هدفه الشخصي الثاني ولمنتخب بلاده، قبل أن يعدل إيفانس منصاح النتيجة لغانا عند الدقيقة 90، منهيا زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.
ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، لم يطرأ خلالهما أي تغيير على النتيجة، ليتم اللجوء لركلات الحظ، التي ابتسمت للمنتخب الإيفواري (3_2)، ليضمن بذلك “الفيلة” حضورهم في أولمبياد طوكيو، بينما يتوجب على “البلاك ستارز” انتظار الخاسر من لقاء مصر وجنوب إفريقيا مساء اليوم، لمنافسته على البطاقة الثالثة المؤهلة للعرس الأولمبي.
كانت هذه تفاصيل خبر تجاوز غانا في نصف نهائي كأس إفريقيا. . كوت ديفوار يضمن تأهله لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.