تجاوز غانا في نصف نهائي كأس إفريقيا. . كوت ديفوار يضمن تأهله لأولمبياد طوكيو

حجز منتخب الكوت ديفوار لأقل من 23 سنة، اليوم الثلاثاء، بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه في نصف نهائي كأس إفريقيا المقامة بمصر، على نظيره الغاني، بركلات الترجيح(3_2)، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وأنهى المنتخب الإيفواري الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب يوسوف داو، بعد مرور 13 دقيقة على ضربة البداية.

ونجح الغانيون ست دقائق على بداية الفصل الثاني في تعديل الكفة، بواسطة اللاعب ياو يبواه، ثم عاد داو في الدقيقة 85 ليوقع هدفه الشخصي الثاني ولمنتخب بلاده، قبل أن يعدل إيفانس منصاح النتيجة لغانا عند الدقيقة 90، منهيا زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

ولجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، لم يطرأ خلالهما أي تغيير على النتيجة، ليتم اللجوء لركلات الحظ، التي ابتسمت للمنتخب الإيفواري (3_2)، ليضمن بذلك “الفيلة” حضورهم في أولمبياد طوكيو، بينما يتوجب على “البلاك ستارز” انتظار الخاسر من لقاء مصر وجنوب إفريقيا مساء اليوم، لمنافسته على البطاقة الثالثة المؤهلة للعرس الأولمبي.