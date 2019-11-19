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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ترامب معلقاً على تحقيقات عزله: عار على البلاد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
نقلت وكالة أنباء “روسيا اليوم”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وصفه التحقيقات في قضية عزله التي يجريها مجلس النواب، بأنها "عار" على الولايات المتحدة.
وأشارت تقارير إلى أن المشرعين الذين يجرون تحقيقات تسعى إلى محاكمة ترامب برلمانية بهدف عزله يراجعون بعناية أقوال الرئيس الأمريكي التي أدلى بها لمولر، والتي سُربت لموقع ويكيليكس.
وتستند الإجراءات التي يقودها أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب إلى مزاعم استغلال ترامب سلطاته في الضغط على أوكرانيا.
وطلب مشرعون في يوليو الماضي ملفات من تحقيقات هيئة المحلفين السرية الكبرى التي شاركت في تحقيق مولر.
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