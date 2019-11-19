الولايات المتحدة تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان، دعم بلاده للحكومة الانتقالية لتتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.



جاء ذلك في زيارة شوكان إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اليوم الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح شوكان، أن السفارة الأمريكية في الخرطوم انخرطت في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين، لتعزيز التعاون المشترك.

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وتطرق القائم بأعمال السفارة الأمريكية إلى المساعدات التي ظلت تقدمها بلاده للسودان والتي قال إن كلفتها بلغت 350 مليون دولار.

ووصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم في تصريحات صحافية، اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف بأنه كان جيداً ومثمراً مكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

يشار إلى أن السودان، يطالب الولايات المتحدة، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للأرهاب.

يُذكر أن الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمة للدول الراعية للإرهاب في 1993 بسبب ما وصفته برعاية حكومة البشير الإسلامية آنذاك لـ"الإرهاب".