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شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية: مقتل 106 متظاهر فى إيران والدولة تنتهج القتل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
منظمة العفو الدولية
أعلنت منظمة العفو الدولية، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية، موضحة أن ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت الجمعة بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة، لتصل 15000 ريال للتر، وأنه لن يسمح للسائقين إلا بشراء 60 لترا في الشهر، قبل ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى 30000 ريال للتر.
وقال الرئيس حسن روحاني إن الحكومة تعمل على مصلحة الشعب، وإن الأموال المجمعة سوف توزع على المواطنين المحتاجين.
ولكن القرار قوبل بغضب واسع النطاق في البلاد حيث يترنح الاقتصاد بسبب العقوبات الأمريكية التي أدت إلى انهيار صادرات النفط، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع نسبة التضخم.
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