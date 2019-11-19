السويد تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس ويكليكس 

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
أسقطت النيابة العامة السويدية تهمة الاغتصاب بحق جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، التي وجهت له في 2010. وقالت نائبة المدعي العام إن "الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام".
قررت النيابة العامة السويدية الثلاثاء أن تتخلى عن تهمة الاغتصاب التي وجهتها إلى مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في 2010.
وقالت نائبة المدعي العام إيفا ماري بيرسون للصحافيين "أعتبر أنه تم استنفاد جميع إجراءات التحقيق التي يمكن اتخاذها. لكن الأدلة ليست قوية بما يكفي لتقديم لائحة اتهام".
وكانت النايبة العامة السويدية قد وجهت طلبا لتوقيف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المسجون في بريطانيا. وطلبت مساعدة النائب العام إيفا ماريا بيرسون "إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب"، بهدف إصدار مذكرة توقيف أوروبية، تمكن من ترحيله إلى السويد. وأوقف أسانج في سفارة الإكوادور في لندن في 11 أبريل/ نيسان بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء.
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