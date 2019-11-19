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من ارض الامارات وامام انظار العالم.. منتخب الجيوجيستو يتضامن مع المتظاهرين

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2019-11-19 | 19:03

من ارض الامارات وامام انظار العالم.. منتخب الجيوجيستو يتضامن مع المتظاهرين

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وصل وفد المنتخب الوطني للعبة الجيوجيتسو، الى مدينة ابو ظبي الاماراتية للمشاركة في بطولة العالم للجيوجيتسو.
واعلن لاعبو المنتخب الوطني تضامنهم مع المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية محافظات العراق من خلال ارتداء "الكمامات"، التي يرتديها المتظاهرون لتفادي تاثيرات الغاز المسيل للدموع.

وسيشارك المنتخب الوطني في فعاليات الجوجيتسو الثلاث: ني وازا، دو سيستم، جوجيتسو فايت.


ويتألف المنتخب الوطني من: عشتار العزاوي لاعبة، مهند حسن لاعب، محمود ياسين لاعب، محمد هادي لاعب، علي احمد صباح لاعب، احسان فلاح لاعب، ثائر جواد مدرب.

وانطلقت البطولة في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد ، بمشاركة ما يقرب 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم وتستمر خلال الفترة من 16 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.

و تقام البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات وكل المراحل السنية في مكان واحد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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