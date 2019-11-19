من ارض الامارات وامام انظار العالم.. منتخب الجيوجيستو يتضامن مع المتظاهرين

واعلن لاعبو المنتخب الوطني تضامنهم مع المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية محافظات العراق من خلال ارتداء "الكمامات"، التي يرتديها المتظاهرون لتفادي تاثيرات الغاز المسيل للدموع.

وسيشارك المنتخب الوطني في فعاليات الجوجيتسو الثلاث: ني وازا، دو سيستم، جوجيتسو فايت.



ويتألف المنتخب الوطني من: عشتار العزاوي لاعبة، مهند حسن لاعب، محمود ياسين لاعب، محمد هادي لاعب، علي احمد صباح لاعب، احسان فلاح لاعب، ثائر جواد مدرب.

وانطلقت البطولة في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة ما يقرب 1500 لاعب ولاعبة من 69 دولة حول العالم وتستمر خلال الفترة من 16 إلى 24 تشرين الثاني الجاري.

و تقام البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأول مرة بشكل مجمع لكل الفئات وكل المراحل السنية في مكان واحد.

