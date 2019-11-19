واشنطن تجدد دعم حكومة السودان لقيادة التغيير

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، الثلاثاء، دعم بلاده للحكومة الانتقالية بالسودان حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث في البلاد.

ووصل براين، الثلاثاء، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في أول زيارة له، للاطلاع على مجمل الأوضاع بالإقليم.

وأوضح، خلال تصريحات عقب لقائه والي شمال دارفور المكلف، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إلى السودان خلال الفترة الماضية بلغت في مجملها 350 مليون دولار أمريكي.

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وأوضح أن السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين بالسودان لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

ووصف لقاءه بحاكم شمال دارفور بأنه كان "جيدا ومثمرا، ومكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور".

وأبدى سعادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفده خلال زيارته الأولى لدارفور.

وفي 30 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصلت شحنة مساعدات أمريكية إلى السودان مقدمة لإغاثة 2.2 مليون شخص في أنحاء البلاد، وبقيمة بلغت 102 مليون دولار.

ومن المرتقب أن يتوجه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن خلال أيام، للتباحث مع الإدارة الأمريكية بشأن إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.