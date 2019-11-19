فرنسا "قلقة بشدة" إزاء انتهاكات إيران النووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكدت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين، أن بلادها تأسف لقرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات.

وأشارت إلى أن باريس تشعر بالقلق من أحدث انتهاكات إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية على نحو خطير.

وقالت: "نأسف لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاء الذي كان سيسهل إقامة مشروعات مدنية في موقع فوردو، وذلك بعد استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في هذا الموقع".

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كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بتبني نهج أكبر بشأن العقوبات، في إشارة إلى الأزمة مع إيران وبرنامجها النووي.





وقال للصحفيين: "دون الخوض في التفاصيل علينا العودة إلى طاولة المفاوضات لنجري مباحثات صريحة وملحة بشأن أنشطة إيران النووية والإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، لكن علينا أيضا تبني نهج أكبر بشأن العقوبات".