رئيس الأركان الإماراتي يستعرض التعاون مع ضيوف معرض دبي للطيران

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وكالة أنباء الإماراتالثلاثاء 2019/11/19 08:45 م بتوقيت أبوظبي
جانب من لقاءات رئيس أركان الجيش الإماراتي
استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بشكل منفصل، الفريق أول يعقوب حسن محمد رئيس أركان القوات المسلحة التنزانية والفريق أول سولي زكريا شوك رئيس أركان قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا.
كما التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، بمكتبه في معرض دبي للطيران 2019، ليما مغرسا وزير الدفاع الوطني الإثيوبي، والفريق أول أبايومي جابرييل أولو نيساكين رئيس أركان القوات المسلحة النيجيري.
وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين الإمارات والدول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.
كما شهدت تبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي الدولي للطيران، باعتباره حدثا عسكريا عالميا، يستقطب كبار الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة لما يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.
وأشاد الضيوف بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل يبرهن على نجاح الإمارات وريادتها في صناعة المعارض.
وشهدت فعاليات معرض دبي للطيران ٢٠١٩، التي انطلقت الأحد الماضي، عقد شركات عالمية لصفقات مليارية لأساطيل من الطائرات ذات مواصفات قياسية جديدة.
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