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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء الثلاثاء وجاءت كالتالي:
اسعار الشراء
السعودي: 150
الدولار : 570
الدرهم : 152
اسعار البيع
السعودي: 152
الدولار : 577
الدرهم : 154
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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