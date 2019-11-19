وكالة الأنباء السورية: إنزال أميركي بالحسكة واختطاف شابين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365
ذكرت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، أن قوة أميركية نفذت إنزالا جويا في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، واعتقلت شخصين.
ونقلت الوكالة عن مراسلها في مدينة الحسكة قوله: "قوات الاحتلال الأميركية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي، وتختطف شابين شقيقين".
ولم تنشر الوكالة أي تفاصيل عن هوية الشابين، أو توقيت العملية، كما لم يعلق أي مصدر أميركي حتى الآن على الحادثة.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من وقوع انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي السوري، فجر الثلاثاء. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.
وتزامنت الانفجارات في دمشق مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ العام 1967.
وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.
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