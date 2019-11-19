شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تفرج عن رهينتين أمريكي وأسترالي في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (قندهار) سلمت حركة طالبان القوات الأمريكية رهينتين أحدهما أميريكي وآخر أسترالي في جنوب أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)، بعد ثلاث سنوات على خطفهما، وذلك في إطار صفقة تم بموجبها الإفراج عن ثلاثة مسؤولين بارزين من الحركة كانوا موقوفين لدى السلطات الأفغانية، ما قد يعزز فرص استئناف محادثات السلام.



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