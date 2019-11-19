شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: أحكام بالسجن بحق متظاهرين رافضين للإنتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) أصدرت محكمة جزائرية اليوم (الثلاثاء) أحكاماً بالسجن 18 شهراً مع النفاذ بحق أربعة أشخاص اعتقلوا خلال مشاركتهم في تظاهرة الأحد خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر، بحسب ما اعلنته جمعية تدافع عن الموقوفين.



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