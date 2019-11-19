شكرا لقرائتكم خبر عن مئة قتيل في احتجاجات إيران بحسب منظمة العفو الدولية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن)
قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلاثاء) أن تقارير موثوقة تشير إلى أن اكثر من 100 متظاهر قتلوا في أنحاء إيران منذ أن أمرت السلطات قوات الأمن بقمع التظاهرات التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين.
وتابعت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، أنه «وفقاً لتقارير موثوقة فإن 106 متظاهرين على الأقل قتلوا في 21 مدينة»، مضيفة أن «حصيلة القتلى الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير، حيث تشير بعض التقارير إلى مقتل نحو 200 متظاهر».
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