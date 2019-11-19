ريما والمعلمي يبحثان الجهود الإغاثية السعودية مع أوتشا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرزت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، جهود السعودية في العمل الإنساني باليمن وعدد من دول العالم، خلال لقائهما أمس مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ «أوتشا» مارك لوكوك، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع التعاون الوثيق والمثمر بين المملكة وأوتشا في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، والجهود الإنسانية الدولية خاصة في اليمن، وسبل تعزيز هذه الجهود. وتطرق الاجتماع لآلية الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمت به المملكة لدعم برامج أوتشا الإغاثية في اليمن بقيمة نصف مليار دولار، ومدى مساهمته في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.