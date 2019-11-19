بومبيو للإيرانيين: أوقفوا نشاطاتكم النووية فورا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت حظر كل نشاط في موقع فوردو النووي في إيران، كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية، ردا على تراجع إيران تدريجيا عن التزاماتها بالاتفاق الدولي الموقع في 2015.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن «الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصب لدى أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر»، وأضاف «ليس هناك سبب شرعي يسمح لإيران باستئناف التخصيب في هذا الموقع الذي كان سريا»، مؤكدا أنه «على إيران أن توقف نشاطاتها هناك فورا». وتابع الوزير الأمريكي «نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019».

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ولا يشمل القرار الأمريكي الموقعين الآخرين اللذين منحا استثناءات وهما محطة بوشهر ومفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة وتم تعديله بإشراف الأسرة الدولية لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وإلى جانب استئناف تخصيب اليورانيوم في فوردو، لم تعد إيران تحترم الحد الذي فرضه الاتفاق على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب «300 كجم» كما تجاوزت السقف الذي يمنعها من إنتاج اليورانيوم المخصب بنظائر 235 بنسبة تتجاوز 3,67%.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن احتياطات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج البلوتونيوم الذي يستعمل في صناعة أسلحة ذرية، تجاوزت السقف المحدد في اتفاق 2015.