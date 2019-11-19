شكرا لقرائتكم واشنطن تدرج 4 شركات تركية بالقائمة السوداء لدعمها داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوباتٍ على أربع كيانات اتخذت من تركيا مقراً لها، لتقديمهم دعما ماليا ولوجسيتيا لتنظيم داعش. ووصف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الإجراء بأنه استمرارٌ للضغط على التنظيم بعد مقتلِ زعيمه أبو بكر البغدادي. وأدرجت الولايات المتحدة هذه الكيانات والشخصيات، على القائمة السوداء.. في إطار مكافحة فلول تنظيم داعش. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أسماء المستهدفين بالعقوبات، وعلاقتهم بالتنظيم، ومنهم: - شركة "سحلول للصرافة". Advertisements - شركة "السلطان لتحويل الأموال". -وشركة إيه.سي.إل للاستيراد والتصدير. كما أدرجت الوزارة إسماعيل بايالتون وشقيقه أحمد على القائمة، وشركتهما. العقوبات الأميركية من شأنها تجميد أرصدة المدرجين بالقائمة، ومنع الأميركيين من الدخول في معاملات معهم. إذ تهدف الخطوة الأميركية إلى تكثيف الضغط على التنظيم، بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، في السابع والعشرين من أكتوبر، على يد القوات الخاصة الأميركية.

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