شكرا لقرائتكم بومبيو: مستقبل الشعب مرهون بوقف إيران لزعزعة المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على "تويتر" أن الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تبدأ حكومته في احترام حقوق الإنسان الأساسية والتخلي عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الخيار في يد النظام الإيراني.

تابع قائلا إن أميركا تتابع عن كثب ما يحدث في إيران، مبديا قلق بلاده من تقارير تتحدث عن عشرات القتلى، ودان بقوة ما يتعرض له المحتجون على أيدي قوات الأمن. ودعا السلطات الإيرانية إلى إعادة خدمة الإنترنت

"مؤامرة"

وأصدر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء بياناً في أول تعليق على الاحتجاجات التي تعم إيران منذ أيام، وصف من خلاله هذا الحراك بـ"المؤامرة".

Advertisements

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بيانا للجيش الإيراني في أعقاب الاضطرابات الأخيرة جاء فيه أن "الجيش يعلن جاهزيته ويقظته للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها".

وشهد اليوم الرابع من الاحتجاجات، الاثنين، سقوط عشرات القتلى في صفوف المتظاهرين، وكذلك عدد من عناصر الأمن والحرس الثوري وميليشيات الباسيج. وأعلن محافظ طهران أن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، أي 70% من مساحة البلاد.

قطع الإنترنت

إلى ذلك، أعلن ناشطون، نقلاً عن مصدر بوزارة الداخلية الإيرانية، أن عدد قتلى الاحتجاجات، حتى الاثنين، بلغ حوالي 200 متظاهر و3000 جريح، إلا أن المعلومات لم تؤكدها مصادر مستقلة، في حين وثقت منظمات حقوقية مقتل 40 متظاهراً في كافة أنحاء البلاد.

أفادت مصادر مطلعة من داخل إيران لـ "العربية.نت"، الاثنين، أن السلطات تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.