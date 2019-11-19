أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هتشيسون، أن "الولايات المتحدة غير متفقة مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الموت الدماغي للحلف"، مشيرةً إلى "إننا لا نتفق على الإطلاق مع التصريحات الأخيرة للرئيس ماكرون حول الموت الدماغي للناتو"، لافتةً إلى أن "الولايات المتحدة تبذل جهودا هائلة لتعزيز أمن الناتو وعلى أوروبا أيضا أن تعمل المزيد".
وأشارت هتشيسون إلى أن "الولايات المتحدة تسعى لدعم كل انتقاد عندما يكون بناء"، لافتةً إلى أن "أميركا متمسكة بالحفاظ على أكبر حد ممكن من الترابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أميركا لدى الناتو: لا نتفق مع ماكرون بشأن "الموت الدماغي" للناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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