حرس الثورة: جرى إلقاء القبض على قادة أعمال الشغب في مدينة شيراز

أعلن حرس الثورة الإيرانية عن أنه "جرى إلقاء القبض على قادة أعمال الشغب في مدينة شيراز"، مشيراً إلى أن "المعتقلين في شيراز مرتبطون بالتيارات المخالفة لنظام الجمهورية الإسلامية".

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