نائب وزير الخارجية السوري: لن يُسمح لسرقة النفط السوري بأن تمر

أكد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، أن "سرقة النفط السوري لن يسمح لها بأن تمر، وعلى الولايات المتحدة والدول الغربية أن تعلم أن الشعب السوري، عاجلاً أم آجلاً، سيعيد كل ذرة تراب من أرضه إلى وطنه"، معتبراً أن "تجرؤ الدول الغربية على أن تطرح معه مثل هذه الأفكار، غير مستغرب لأنهم يعرفون طبيعة الغدر فيه، فهو يتميز بعدم وجود الأخلاق، وعدم وجود المصداقية، كما أن طبيعة الغدر عميقة فيه".

وشدد المقداد على أن "سرقة النفط السوري لن يسمح لها بأن تمر، وعلى الولايات المتحدة والدول الغربية أن تعلم أن الشعب السوري، عاجلاً أم آجلاً، سيعيد كل ذرة تراب من أرضه إلى وطنه، وسيكون كل مواطن سوري شريف ضد محاولات البعض الذين قد يصبغون على نفسهم صفة الوطنية، لكنهم وبمحاولاتهم الانفصالية يبتعدون كثيراً، ليصبحوا أميركيين أكثر من الأميركيين أنفسهم، وذلك بالتآمر على وطنهم، وبالسماح للأجنبي بسرقة ثروات وطنهم، وبإضعاف دولتهم، وإعطاء كل المبررات لدولة مثل تركيا لكي تقوم بغزو سوريا".

وذكّر بـ"كلام الرئيس السوري بشار الأسد، عندما أكد أن سورية تفتح قلبها لكل من يعمل من أجلها، ولكل من يحترم إرادة الشعب السوري، وأننا سنضم أيادينا مع كل يد وطنية تعمل للدفاع عن سوريا وصيانة مكتسباتها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها"، مشدداً على أن "النفط السوري سيعود للسوريين، كما سيعود كل شيء بالتأكيد، وقال إنه يجب أن نمارس قدرة الحكمة والصبر على هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، لأن المقصود هو تفتيتها، والجيش العربي السوري سيعيد كل ذرة تراب، ذهب الكثير ولم يبق إلا القليل، ونحن واثقون بانتصارنا على كل التحديات القادمة".

وأكد أن "معركة إدلب بدأت منذ اللحظة التي حاول الإرهابيون والأتراك والغربيون إيجاد موطئ قدم لهم في إدلب وغير إدلب، وشعب وجيش سوريا وأصدقاؤها وحلفاؤها، سيناضلون من أجل طرد الغزاة واستعادة السيادة السورية على كل ذرة تراب".